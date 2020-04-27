В  Естонії заявили, що театри і кінотеатри залишаться закритими до осені

В уряді Естонії прогнозують, що театри і кінотеатри залишатимуться закритими до осені.

Про це повідомив у понеділок на урядовій пресконференції міністр культури Естонії Тиніс Лукас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За його словами, в травні і червні концерти та вистави в будь-якому випадку проводиться не будуть, але в липні і серпні в порядок організації заходів просто неба можуть бути внесені зміни в залежності від ситуації у сфері охорони здоров'я.

Однак заборона на великі масові заходи буде діяти як мінімум до кінця літа.

Міністр економіки Тааві Аас зазначив, що проведення заходів в липні і серпні буде залежати від того, наскільки поведінка суспільства дозволить утримувати під контролем поширення коронавірусу.

За його словами, зберігається ризик, що за поступовим зняттям обмежень може послідувати поступове зростання числа хворих, тому буде вестися уважний моніторинг цього показника.

Як повідомлялося, режим надзвичайного стану діятиме в Естонії до 17 травня включно.