В Эстонии заявили, что театры и кинотеатры останутся закрытыми до осени

В правительстве Эстонии прогнозируют, что театры и кинотеатры будут оставаться закрытыми до осени.

Об этом сообщил в понедельник на правительственной пресс-конференции министр культуры Эстонии Тынис Лукас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По его словам, в мае и июне концерты и спектакли в любом случае проводиться не будут, но в июле и августе в порядок организации мероприятий под открытым небом могут быть внесены изменения в зависимости от ситуации в сфере здравоохранения.

Тем не менее, запрет на крупные массовые мероприятия будет действовать как минимум до конца лета.

Министр экономики Таави Аас отметил, что проведение мероприятий в июле и августе будет зависеть от того, насколько поведение общества позволит удерживать под контролем распространение коронавируса.

По его словам, сохраняется риск, что за постепенным снятием ограничений может последовать постепенный рост числа больных, поэтому будет вестись внимательный мониторинг этого показателя.

Как сообщалось, режим чрезвычайного положения будет действовать в Эстонии до 17 мая включительно.