У Британії за порушення карантину оштрафували майже 9 тисяч осіб

Майже 9000 осіб отримали штрафи за порушення карантинних обмежень, введених через коронавірус, в Англії та Уельсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Британська поліція має повноваження видавати фіксовані штрафні повідомлення (а не штрафи на місці) за передбачувані порушення з 26 березня.

Цифри, опубліковані Радою керівників національної поліції (NPCC), показують, що за місяць до 27 квітня поліція виписала 8877 повідомлень в Англії і ще 299 в Уельсі.

Близько 400 осіб отримали штрафи за повторне правопорушення - одній людині виписали шість штрафів.

Поліція може призначити початковий фіксований штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, який буде знижений до 30 фунтів стерлінгів, якщо виплачується протягом двох тижнів.

При повторному порушенні штраф становить 120 фунтів стерлінгів і він подвоюється за кожне наступне порушення.