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В Британии за нарушение карантина оштрафовали почти 9000 человек

Четверг, 30 апреля 2020, 18:53

Почти 9000 человек получили штрафы за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, в Англии и Уэльсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Британская полиция имеет полномочия издавать фиксированные штрафные уведомления (а не штрафы на месте) за предполагаемые нарушения с 26 марта.

Цифры, опубликованные Советом руководителей национальной полиции (NPCC), показывают, что за месяц до 27 апреля полиция выписала 8877 уведомлений в Англии и еще 299 в Уэльсе.

Около 400 человек получили штрафы за повторное правонарушение - одному человеку выписали шесть штрафов.

Полиция может назначить первоначальный фиксированный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, который будет снижен до 30 фунтов стерлингов, если выплачивается в течение двух недель.

При повторном нарушении штраф составляет 120 фунтов стерлингов и он удваивается за каждое последующее нарушение.

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