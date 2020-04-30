В Британии за нарушение карантина оштрафовали почти 9000 человек

Почти 9000 человек получили штрафы за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, в Англии и Уэльсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Британская полиция имеет полномочия издавать фиксированные штрафные уведомления (а не штрафы на месте) за предполагаемые нарушения с 26 марта.

Цифры, опубликованные Советом руководителей национальной полиции (NPCC), показывают, что за месяц до 27 апреля полиция выписала 8877 уведомлений в Англии и еще 299 в Уэльсе.

Около 400 человек получили штрафы за повторное правонарушение - одному человеку выписали шесть штрафов.

Полиция может назначить первоначальный фиксированный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, который будет снижен до 30 фунтов стерлингов, если выплачивается в течение двух недель.

При повторном нарушении штраф составляет 120 фунтов стерлингов и он удваивается за каждое последующее нарушение.