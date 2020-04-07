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Данія послаблює карантин: відкриють дитсадки і початкові школи

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Данія послаблює карантин: відкриють дитсадки і початкові школи

Вівторок, 7 квітня 2020, 08:22

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що уряд почне послаблювати жорсткі карантинні обмеження після Великодня, тобто з наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Уряд відкриває дитячі садки і школи для учнів 0-5 класів. Проте, учні та викладачі повинні бути якомога більше на відкритому повітрі, а коли заняття проводяться в приміщенні, між ними має бути більша дистанція.

"Відкриття шкіл та закладів для самих маленьких означає, що у деяких батьків буде спокійна робота. Нам це потрібно, тому що багато завдань залишилися невирішеними", - сказала прем'єр на пресконференції.

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Уряд заявив, що дорослі, яких 12 березня попросили по можливості працювати з дому, тепер можуть почати частіше повертатися на свої робочі місця, якщо вони подбають про те, щоб "слідувати загальним керівним принципам належної поведінки".

За словами Фредеріксен, учні 6-10 класів зможуть повернутися в школу не раніше 10 травня, як і учні старших класів середньої школи. В результаті все випускні іспити для учнів будуть скасовані.

Церкви, бібліотеки і клуби для занять спортом та інших заходів також будуть закриті щонайменше до 10 травня, як і торговельні центри. Заборона на проведення зборів понад 10 осіб, яка спочатку діяла до 14 квітня, також продовжена до 10 травня.

Фредеріксен заявила, що в Данії спостерігається сталий розвиток поширення коронавірусу і що число інфікованих людей знаходиться на стабільному рівні, з яким може впоратися система охорони здоров'я.

Водночас вона зазначила, що данці повинні продовжувати дотримуватися принципів дистанціювання. "Якщо цифри будуть розвиватися в неправильному напрямку, ми не відкриємося знову після Великодня", - сказала вона.

У Данії станом на ранок вівторка підтверджено 4647 випадків коронавірусу, померли 187 людей.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про перші послаблення карантинних заходів, анонсувавши "воскресіння" країни після Великодня.

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