Дания ослабляет карантин: откроют детсады и начальные школы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что правительство начнет ослаблять жесткие карантинные ограничения после Пасхи, то есть со следующей недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Правительство открывает детские сады и школы для учеников 0-5 классов. Тем не менее, ученики и преподаватели должны быть как можно больше на открытом воздухе, а когда занятия проводятся в помещении, между ними должно быть больше места.

"Открытие школ и служб для самых маленьких означает, что у некоторых родителей будет спокойная работа. Нам это нужно, потому что многие задачи остались нерешенными", - сказала премьер на пресс-конференции.

Правительство заявило, что взрослые, которых 12 марта попросили по возможности работать из дома, теперь могут начать чаще возвращаться на свои рабочие места, если они позаботятся о том, чтобы "следовать общим руководящим принципам надлежащего поведения".

По словам Фредериксен, ученики 6-10 классов смогут вернуться в школу не раньше 10 мая, как и ученики старших классов средней школы. В результате все выпускные экзамены для учащихся будут отменены.

Церкви, библиотеки и клубы для занятий спортом и других мероприятий также будут закрыты как минимум до 10 мая, как и торговые центры. Запрет на проведение собраний более 10 человек, который первоначально действовал до 14 апреля, также продлен до 10 мая.

Фредериксен заявила, что в Дании наблюдается устойчивое развитие распространения коронавируса и что число инфицированных людей находится на стабильном уровне, с которым может справиться система здравоохранение.

В то же время она указала, что датчане должны продолжать держать дистанцию и соблюдать ограничения. "Если цифры будут развиваться в неправильном направлении, мы не откроем снова после Пасхи", - сказала она.

В Дании состоянию на утро вторника подтверждено 4647 случаев коронавируса, умерли 187 человек.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о первых послаблениях карантинных мер, анонсировав "воскрешение" страны после Пасхи.