12 винищувачів Іспанії та Британії охоронятимуть повітряний простір країн Балтії

Винищувачі повітряних сил Іспанії та Великої Британії у найближчі місяці охоронятимуть повітряний простір країн Балтії в рамках місії НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

"З радістю вітаємо контингенти ВПС Іспанії та Великої Британії. Дванадцять літаків F-18 та Typhoon будуть охороняти Балтійське небо з бази в Шяуляї протягом наступних чотирьох місяців", - написав Скверняліс у Twitter.

