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12 винищувачів Іспанії та Британії охоронятимуть повітряний простір країн Балтії

П'ятниця, 1 травня 2020, 16:49

Винищувачі повітряних сил Іспанії та Великої Британії у найближчі місяці охоронятимуть повітряний простір країн Балтії в рамках місії НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

"З радістю вітаємо контингенти ВПС Іспанії та Великої Британії. Дванадцять літаків F-18 та Typhoon будуть охороняти Балтійське небо з бази в Шяуляї протягом наступних чотирьох місяців", - написав Скверняліс у Twitter.

Іспанія надіслала шість винищувачів F-18, а Британія шість винищувачів Eurofighter Typhoon. Разом з літаками і пілотами прибули команди техніків.

Військово-повітряні сили країн НАТО знаходяться в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу.

У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.

Нагадаємо, цього тижня літаки НАТО за два дні тричі підіймалися для супроводження російських військових літаків, що пролітали поблизу повітряного простору Альянсу.

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