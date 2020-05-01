Истребители ВВС Испании и Великобритании в ближайшие месяцы будут охранять воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"С радостью приветствуем контингенты ВВС Испании и Великобритании. Двенадцать самолетов F-18 и Typhoon будут охранять Балтийское небо с базы в Шяуляе в течение следующих четырех месяцев", - написал Сквернялис в Twitter.

Warm welcome to 🇪🇸 Spanish and 🇬🇧 British Air Force contingents. Twelve F-18 & Typhoon aircraft will be guarding Baltic skies 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪from the base in Šiauliai for the next four months. #Strengthinunity #BAP #WeAreNATO — Saulius Skvernelis (@Skvernelis_S) April 30, 2020

Испания направила шесть истребителей F-18, а Великобритания шесть истребителей Eurofighter Typhoon. Вместе с самолетами и пилотами прибыли команды техников.

Военно-воздушные силы НАТО находятся в Эстонии, Латвии и Литве, в порядке ротации согласно решению Совета Альянса 29 марта 2004, когда страны Балтии стали членами альянса.

В 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было принято решение продлить миссии ВВС в странах Балтии на неопределенное время. У самих стран Балтии собственных истребителей нет.

Напомним, на этой неделе самолеты НАТО за два дня трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства Альянса.