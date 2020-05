Истребители ВВС Испании и Великобритании в ближайшие месяцы будут охранять воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"С радостью приветствуем контингенты ВВС Испании и Великобритании. Двенадцать самолетов F-18 и Typhoon будут охранять Балтийское небо с базы в Шяуляе в течение следующих четырех месяцев", - написал Сквернялис в Twitter.

