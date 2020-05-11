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Британія: кількість жертв коронавірусу перевищила 32 тисячі 

Понеділок, 11 травня 2020, 17:58

Загальна кількість померлих у зв’язку з коронавірусом у Британії досягла 32 065 осіб. 

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення у понеділок.

За минулу добу ше 210 людей померли в лікарнях і будинках для людей похилого віку. У неділю загальне число смертей склало 269 - хоча вчені не радять порівнювати щоденні показники.

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Також було зареєстровано 3 877 нових інфікованих людей - загальна кількість склала 223 060.

У неділю прем’єр Британії Борис Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися у середу.

З 13 травня людям збираються дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор.

Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно.

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