Шотландія, на відміну від Британії, і далі закликатиме людей залишатися вдома.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен у своєму Twitter.

Заява з’явилася у зв’язку зі зміною гасла британського уряду щодо боротьби з коронавірусом: "Зберігати пильність, контролювати вірус, захищати життя", замість "Залишайтеся вдома, допомагайте лікарям, рятуйте життя". Гасло вирішили змінити у зв'язку з підготовкою до послаблення карантинних обмежень.

"Звісно, це його справа [прем’єра Британії Джонсона – прим.ред.] – вирішувати, що найкраще підходить для Англії. Але зважаючи на важливість нинішнього моменту у нашій боротьбі з вірусом, моїм чітким посланням до Шотландії на цьому етапі залишається наступне – залишайтеся вдома та рятуйте життя", - заявила Нікола Стерджен.

The Sunday papers is the first I’ve seen of the PM’s new slogan. It is of course for him to decide what’s most appropriate for England, but given the critical point we are at in tackling the virus, #StayHomeSaveLives remains my clear message to Scotland at this stage. https://t.co/zrnEgTC15H