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Шотландія, на відміну від Британії, і далі закликатиме людей залишатися вдома

Неділя, 10 травня 2020, 15:22

Шотландія, на відміну від Британії, і далі закликатиме людей залишатися вдома.

Як пише  "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен у своєму Twitter.

Заява з’явилася у зв’язку зі зміною гасла британського уряду щодо боротьби з коронавірусом: "Зберігати пильність, контролювати вірус, захищати життя", замість "Залишайтеся вдома, допомагайте лікарям, рятуйте життя". Гасло вирішили змінити у зв'язку з підготовкою до послаблення карантинних обмежень.

"Звісно, це його справа [прем’єра Британії Джонсона – прим.ред.] – вирішувати, що найкраще підходить для Англії. Але зважаючи на важливість нинішнього моменту у нашій боротьбі з вірусом, моїм чітким посланням до Шотландії на цьому етапі залишається наступне – залишайтеся вдома та рятуйте життя", - заявила Нікола Стерджен.

Вона додала, що з урядом Шотландії не консультувалися з цього приводу, і про зміну урядового гасла вона дізналася "з недільних газет".

Як зазначає ВВС, нове гасло британського уряду критикують за те, що воно є недостатньо чітким і переконливим.

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За даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту Британії, станом на вечір суботи, в країні від коронавірусу померли 346 людей - майже вдвічі менше, ніж 626 у п'ятницю. Ймовірно, причиною є традиційна для вихідних днів затримка даних. За добу виявили 3896 нових хворих - менше, ніж у п'ятницю. 

З початку епідемії, в країні зареєстрували вже 215 260 підтверджених хворих на коронавірус,  з них померли 31 587. Тест на коронавірус здали більше 1,2 мільйона британців. 

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