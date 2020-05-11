Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів 

В Італії коаліція має намір легалізувати сотні тисяч нелегальних мігрантів на тлі пандемії коронавірусу, однак в останній момент популістський "Рух п'яти зірок" заблокував досягнуту угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання La Repubblica.

У ніч на понеділок італійські ЗМІ повідомили, що урядова коаліція узгодила компроміс щодо можливої легалізації 500 тисяч іноземців, які працюють у сільському господарстві, на будівництві та у догляді за хворими і людьми літнього віку.

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Згідно з планом, нелегальним мігрантам хочуть надати шестимісячний дозвіл на проживання на період пошуку роботи. Якщо їм вдасться укласти трудовий договір, дозвіл на проживання продовжуватиметься на термін дії договору.

Працівники не фермах будуть легалізовані лише у тому випадку, якщо їх роботодавець подасть відповідну заявку, і їм доведеться довести, що вони раніше працювали в секторі.

Стосовно працедавців, які хотіли б легалізувати своїх працівників, штрафи не передбачені.

Однак через кілька годин після досягнення домовленостей "Рух 5 зірок" заявив, що не підтримує угоду.

"Для нас угода не закрита, угоди немає. Дебати продовжується", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Карло Сібіліа від "Руху 5 зірок". Партія не підтримує "амністію" для роботодавців, заявляючи, що відсутність покарання за нелегальне працевлаштування є "злочинним щитом".

"Не зрозуміло, як можна уявити кримінальну та адміністративну амністію для тих, хто експлуатував нелегальних робітників. Тих, хто це робив, слід переслідувати за законом", - заявив Сібіліа.

Через пандемію COVID-19 тисячі працівників-нелегалів не можуть повернутися з Італії на батьківщину. Крім того, плани з легалізації спрямовані на місцевих, які працевлаштовані нелегально.