Уряд Норвегії планує придбати ракети протиповітряної оборони, які зможуть захищати авіабази та критичну інфраструктуру від повітряних загроз, на суму близько 22 мільярдів крон (понад 2 млрд євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду.

Нові ракети протиповітряної оборони можуть використовуватися в наземних пускових установках NASAMS і застосовуватися, зокрема, для збивання ворожих ударних та розвідувальних дронів, військових літаків і вертольотів на різних відстанях.

Закупівля ракет до ППО була затверджена в оборонному бюджеті Норвегії, який представили королю Гокону VIII на засіданні уряду у п’ятницю.

"Досвід України показує, наскільки важливо мати ефективну протиповітряну оборону. Тому ми поповнюємо запаси Збройних сил високотехнологічними ракетами протиповітряної оборони, здатними збивати загрози. Нам потрібні як більші запаси, так і ракети протиповітряної оборони з різними характеристиками", – зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Системи протиповітряної оборони, оснащені новими ракетами, мають забезпечувати захист авіабази в Ерланді, бази в Евенесі, критичної інфраструктури та зон прийому союзників, а також Сухопутних військ від загроз, що надходять з повітря.

Засоби, які планується придбати, – це комбінація ракет ближнього радіуса дії AIM-9X, ракет середнього радіуса дії AMRAAM 120C та AMRAAM Extended Range (ER) з більшою дальністю.

"Ми маємо замінити застарілі ракети, які сьогодні є в розпорядженні Збройних сил, на нові та більш сучасні, а також замінити ракети протиповітряної оборони, які були передані Україні. І, що не менш важливо, ми маємо розбудувати потенціал протиповітряної оборони в Норвегії", – підсумував міністр оборони.

Нещодавно Данія вперше в історії оголосила про мільярдну угоду щодо придбання високоточних ракет великої дальності на тлі намірів посилити свою безпеку.

ЗМІ писали, що Німеччина веде переговори про закупівлю тисяч одиниць високоточних далекобійних ракет європейського виробництва, готуючись поповнити свій арсенал на тлі затримок з постачаннями американських ракет Tomahawk.

Зокрема, Німеччина готується придбати для своїх збройних сил недорогі крилаті ракети "Барс", розроблені в Україні.