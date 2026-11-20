Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав свій уряд "одним із найчистіших в історії демократії" у відповідь на критику з боку лідера опозиції Альберто Нуньєса Фейхоо щодо корупційних скандалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Під час теледебатів у четвер кандидати зійшлися в суперечці з таких тем, як корупція, економіка, житлова політика, імміграція та зовнішня політика.

Лідер провідної правоцентристської Народної партії (PP) Фейхо наголосив на корупційних скандалах, до яких були причетні родичі Санчеса та високопосадовці його Соціалістичної партії.

Він також звинуватив прем’єр-міністра в тому, що той не доклав достатніх зусиль для запобігання житловій кризі.

Крім того, Фейхоо поклав відповідальність на уряд Санчеса за дві смертоносні аварії на залізниці цього року.

"Іспанія заслуговує на поважного прем’єр-міністра, а (Педро Санчес) ним не є", – заявив він.

Зі свого боку, Санчес визнав, що припускався помилок, і зазначив, що його уряд "не був ідеальним".

"Але я також повністю усвідомлюю, що ми завжди керували країною у правильному напрямку", – додав він.

Він також стверджував, що Іспанія перебуває в кращому стані, ніж тоді, коли він прийшов до влади у 2018 році, посилаючись на показники економічного зростання та зайнятості – твердження, яке Фейхоо відкинув.

"Наявність роботи не гарантує, що ви зможете звести кінці з кінцями. Наявність роботи також не гарантує, що ви зможете дозволити собі житло. Ви знищили середній клас", – сказав він прем’єр-міністру.

"Іспанська економіка демонструє показники зростання, але багатьом сім’ям досі доводиться виконувати фінансові акробатичні трюки, щоб звести кінці з кінцями".

Нагадаємо, 5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.

Дані чотирьох опитувань демонстрували невелике зростання популярності Соціалістичної партії.

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