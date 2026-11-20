Уряд Естонії розкрив деталі плану щодо закриття кордону з РФ, яке почне діяти з 1 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинено 1 грудня. Рух буде зупинено на всіх прикордонних пунктах пропуску: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

Через шість місяців уряд оцінить, чи потрібно змінити обмеження.

"Ворожі дії Росії мають наслідки. Ми раніше заявляли, що в разі продовження атак вживатимемо таких заходів для захисту своєї безпеки. Тепер ми це робимо. Естонія діє спокійно й виважено, але рішуче. Ми не дозволимо Росії використовувати нашу відкритість проти нас самих", – сказав прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Рішення уряду стосується пересування людей та транспортних засобів через автомобільні прикордонні пункти. Залізничні вантажоперевезення здійснюються відповідно до чинних обмежень та можливостей в умовах суворого митного контролю.

"Рішення ухвалено не легковажно, але наш головний обов’язок – захистити мешканців Естонії та безпеку держави. Водночас ми маємо підтримувати життєздатність прикордонних регіонів і допомагати їм адаптуватися до нової ситуації", – сказав Міхал.

Мешканцям Естонії, які перебувають у Росії, радять заздалегідь планувати повернення додому та ретельно зважувати необхідність поїздок до сусідньої країни.

Після призупинення роботи автомобільного кордону доведеться користуватися іншими відкритими маршрутами, які можуть виявитися довшими та дорожчими.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.