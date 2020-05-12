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У Франції коронавірусом заразилися більше 1700 військовослужбовців

Вівторок, 12 травня 2020, 15:26

У французьких збройних силах коронавірусом заразився 1771 військовослужбовець.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами міністра, в лавах збройних сил за даними на 11 травня виявлено 1771 випадок захворювання, в тому числі випадки інфікування на борту флагмана ВМФ Франції "Шарль де Голль".

Парлі повідомила, що всі моряки авіаносця вилікувалися, за винятком одного моряка, який вже переведений з палати реанімації, але знаходиться в госпіталі.

Загальна кількість заражень у  французькому війську, зазначила міністр, може сягати 5900 випадків.

Як повідомлялося, за останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 263 людини, що більш ніж втричі більше, ніж напередодні. Загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 26 643. 

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