Епідемія у Франції: кількість померлих за добу зросла до більше 200

У Франції за добу від коронавірусу померли втричі більше людей, ніж за звітами попереднього дня. Водночас, кількість госпіталізованих продовжує знижуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 263 людини, що більш ніж втричі більше, ніж 70 напередодні. До цього два дні фіксували кількість смертей на рівні середини березня – 70-80 за добу.

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Не всі з цих людей померли безпосередньо за останню добу. Різкий стрибок пояснюється традиційною для вихідних днів затримкою даних, які потрапляють у статистику вівторка.

Загальна кількість загиблих з початку епідемії зросла до 26 643. Більше третини з них - померлі у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах – 9823 осіб. У лікарнях від коронавірусу померли 16820 людей.

Кількість госпіталізованих продовжує знижуватися. У відділеннях інтенсивної терапії кількість пацієнтів знизилася до 2712, що на 64 хворих менше, ніж вчора. Загальна кількість госпіталізованих за добу знизилася на 285 – до 22 284 хворих.

За останню добу виявили 456 нових хворих на коронавірус – приблизно на рівні попередньої доби.

Наразі 74% усіх випадків в країні припадає на 4 регіони: столичний Іль-де-Франс, східні Гран-Ест та Овернь-Рон-Альп, а також О-де-Франс.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстровано 139 519 підтверджених заражень коронавірусом. 56 724 людей вже одужали.

Нагадаємо, вчора Франція розпочала масштабне послаблення обмежень після майже 2 місяців жорсткого карантину. Тепер свобода пересування людей майже не обмежується, у більшості регіонів дозволили відвідувати парки. Відкрилися більшість магазинів та підприємств, частково відновлюють навчання у школах.

Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.