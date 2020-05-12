У Данії вважають малоймовірною другу хвилю коронавірусу 

Головний епідеміолог Данії Каре Молбак вважає маловірогідною появу другої хвилі коронавірусу.

Про це він сказав журналістам у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами Молбака, навіть після припинення карантинних обмежень рівень зараження коронавірусом залишається низьким

"Жодна країна ще не бачила другу хвилю. У деяких країнах поширення іде вгору та донизу", - сказав він.

"Але, володіючи знаннями, які у нас є сьогодні, я вважаю малоймовірним, що ми побачимо другу хвилю", - додав Молбак.

Данія була однією з перших європейських країн, яка ввела карантин, і однією з перших, яка його припинила.

Учні початкових шкіл вже повернулися на навчання 15 квітня, перукарні знову відкрилися через кілька днів.

Зараз країна починає відкривати ресторани та торгові центри, і розробила нові заходи для відстеження інфекцій.