Мадрид зробить частину вулиць пішохідними, щоб запобігати скупченням людей у вихідні

Мерія Мадриду планує зробити частину вулиць пішохідними у вихідні дні, щоб запобігати скупченням людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Мер Мадриду Хосе Луїс Мартінес-Альмейда оголосив, що планує зробити частину вулиць міста повністю пішохідними у вихідні дні, щоб запобігти скупченням людей у час, коли дозволено виходити надвір для фізичних вправ.

Серед вулиць, яких можуть торкнутися такі нововведення - Paseo del Prado, один із головних бульварів столиці, та Arturo Soria. В цілому ж такі заходи планують у всіх районах Мадриду.

Мерія пропонує такі заходи через те, що людям вже дозволили виходити надвір для прогулянок і фізичних вправ, але парки ще не відкрили. У районах з щільним населенням через це буває непросто дотримуватися дистанції.

Зараз прогулянки та інші фізичні вправи дозволені з 6 до 10 ранку та з 8 до 11 вечора для людей, старших 14 років, та не далі ніж за кілометр від дому. Бігунам та велосипедистам можна виїздити далі, ні на кілометр від дому, але наодинці і в межах свого муніципалітету.

Парки, за словами мера, залишаться закритими щонайменш до 9 травня, через "дві причини: щоб уникнути зайвої мобільності та скупчення людей".

Також мерія розглядає можливість дозволити кафе й ресторанам, які не мають власних літніх майданчиків, розміщувати свої столики на вулицях – щоб вони могли швидше відновити роботу і приймати більше відвідувачів з дотриманням дистанції на "фазі 2" послаблення карантину. Нагадаємо, так вже зробила мерія Вільнюса.

Нагадаємо, з 2 травня іспанцям вперше дозволили вийти на вулицю, щоб прогулятися і зайнятися спортом після 48 днів ізоляції. За ці кілька днів поліція виписала понад 36 тисяч штрафів за недотримання дистанції.

4 травня в країні почалася так звана "нульова фаза" скасування карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини, перукарні (за попереднім записом), ресторанам дозволили продавати їжу "з собою".

В останні 4 дні щоденна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії не перевищувала 200 осіб, але сьогодні знову зросла. Водночас, нових випадків меншає.