Голова Ради Всесвітньої медичної асоціації – проти "маскового режиму"

Голова Ради Всесвітньої медичної асоціації вважає запровадження "маскового режиму" неправильним кроком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.

Голова Ради Всесвітньої медичної асоціації, німецький лікар Франк Ульріх Монтгомері вважає неправильним кроком рішення влади у тих містах і країнах, які вирішили зобов’язати усіх носити маски у громадських місцях.

"Сам я ношу маску, як прояв вихованості і солідарності, проте, на мою думку, встановлене зобов’язання – неправильне рішення", - сказав він в інтерв’ю Rheinische Post.

За його словами, якщо люди носять маску – у них може хибно скластися враження, що дотримуватися дистанції за таких умов менш важливо. Якщо маску використовувати неправильно – вона може навіть створювати додаткові ризики.

Всесвітня медична асоціація – міжнародна незалежна конфедерація професійних медичних асоціацій, заснована у 1947 році.

Раніше повідомлялося, що Паризька медична академія, навпаки, закликає якнайшвидше запровадити "масковий режим" у Франції. На думку фахівців, це допоможе зменшити ризик розповсюдження вірусу людьми, які не мають симптомів.

Нагадаємо, на сьогодні усі 16 федеральних земель Німеччини запровадили "масковий режим" або анонсували таке рішення.

На 23 квітня, у Німеччині зафіксовано 148 046 підтверджених заражень коронавірусом. Останні три дні кількість нових випадків збільшується. З початку епідемії, в країні померли вже 5094 хворих, одужали – 103 тисячі хворих