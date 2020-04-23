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"Масковий режим" запроваджує вся Німеччина

Четвер, 23 квітня 2020, 09:26

Усі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими у громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Бремен став останньою федеральною землею, яка підтримала цей захід. Місцевий парламент повинен підтвердити рішення в п'ятницю.

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Використання масок буде обов'язковим в громадському транспорті по всій Німеччині. Крім того, майже всі землі зобов’яжуть людей закривати обличчя при здійсненні покупок.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня, послабивши карантин по всій країні, озвучила наполегливу рекомендацію носити маски. Однак рішення щодо "маскового режиму" самостійно приймає кожна земля. 

Напередодні ще 5 федеральних земель, Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саарланд та Брандебург, зобов’язали громадян носити маски у громадських місцях.

У Німеччині дозволено використовувати всі види масок, включаючи саморобні. Також можна носити шарфи і інші елементи одягу, якщо вони покривають ніс і рот.

За останніми даними, в Німеччині від коронавірусу видужали 100 тисяч людей

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Коронавірус Карантин Німеччина
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