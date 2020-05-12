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Чехія скасовує "масковий режим" надворі з кінця травня

Вівторок, 12 травня 2020, 09:02

У кінці травня Чехія скасує "масковий режим" на відкритому повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

З 25 травня Чехія скасує зобов’язання для громадян носити маски надворі, за умови, що вони дотримуються дистанції у 2 метри з іншими людьми.

"На цьому перехідному етапі, ми говоримо про ситуацію, коли людина вийшла прогулятися наодинці і близько до неї нікого немає", уточнив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Водночас, це не поширюється на зустрічі групи людей, які не проживають разом.

Також маски залишаться обов’язковими у громадських місцях, що розташовані в приміщеннях, таксі та громадському транспорті.

Нагадаємо, вчора у Чехії почався наступний етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу: відкрилися літні майданчики ресторанів, торгові центри, кінотеатри, музеї, бібліотеки. Дозволили зібрання за участі до 100 людей. Частково відновилося міжнародне пасажирське сполучення.

Останні 10 днів щоденна кількість нових випадків коронавірусу в країні не перевищувала 100.

Чехія стала першою країною Європи, яка запровадила "масковий режим" - там це зробили 19 березня. Детальніше про підхід Чехії читайте у публікації: Маски як нова національна ідея: як Чехія дійшла до виходу з жорсткого карантину.

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