Британія вітає ухвалення "антиколомойського" закону про банки

Велика Британія вітає прийняття "антиколомойського закону" про банки.

Як пише "Європейська правда", про це написала у своєму Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Верховна Рада України щойно ухвалила закон про банки переконливою більшістю. Це важливий момент і важливий крок для країни. Британія продовжить підтримувати Україну у зусиллях для здійснення цих ключових реформ", - зазначила Мелінда Сіммонс.

#Ukraine @verkhovna_rada just passed the banking law with a strong majority. An important moment and a significant step for the country. 🇬🇧 will continue to support 🇺🇦 in their efforts to achieve these key reforms.