Британія вітає ухвалення "антиколомойського" закону про банки

Велика Британія вітає прийняття "антиколомойського закону" про банки.

Як пише "Європейська правда", про це написала у своєму Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Верховна Рада України щойно ухвалила закон про банки переконливою більшістю. Це важливий момент і важливий крок для країни. Британія продовжить підтримувати Україну у зусиллях для здійснення цих ключових реформ", - зазначила Мелінда Сіммонс.

#Ukraine @verkhovna_rada just passed the banking law with a strong majority. An important moment and a significant step for the country. 🇬🇧 will continue to support 🇺🇦 in their efforts to achieve these key reforms. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) May 13, 2020

Як вже повідомлялося, прийняття "антиколомойського" закону привітали голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про банки (№2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності") у другому читанні. За нього проголосували 270 народних депутатів. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому, визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.