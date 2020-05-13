Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус: агентство ЄС внесло три українських аеропорти у список ризикових

ЄС вітає прийняття "антиколомойського" закону про банки

Єврокомісія представила рекомендації із поетапного відкриття кордонів в ЄС

Німеччина відкриє кордони з 15 червня, але послаблення будуть вже з п'ятниці






Британія вітає ухвалення "антиколомойського" закону про банки

Середа, 13 травня 2020, 14:21

Велика Британія вітає прийняття "антиколомойського закону" про банки.

Як пише "Європейська правда", про це написала у своєму Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Верховна Рада України щойно ухвалила закон про банки переконливою більшістю. Це важливий момент і важливий крок для країни. Британія продовжить підтримувати Україну у зусиллях для здійснення цих ключових реформ", - зазначила Мелінда Сіммонс.

Як вже повідомлялося, прийняття "антиколомойського" закону привітали голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про банки (№2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності") у другому читанні. За нього проголосували 270 народних депутатів. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. 

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому, визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua