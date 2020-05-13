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Великобритания приветствует принятие "антиколомойского" закона о банках

Среда, 13 мая 2020, 14:21

Великобритания приветствует принятие "антиколомойского закона" о банках.

Как пишет "Европейская правда", об этом написала в своем Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Верховная Рада Украины только что приняла закон о банках убедительным большинством. Это важный момент и важный шаг для страны. Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях для осуществления этих ключевых реформ", - отметила Мелинда Симмонс.

Как уже сообщалось, принятие "антиколомойского" закона приветствовали глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сегодня Верховная рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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