Великобритания приветствует принятие "антиколомойского закона" о банках.

Как пишет "Европейская правда", об этом написала в своем Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Верховная Рада Украины только что приняла закон о банках убедительным большинством. Это важный момент и важный шаг для страны. Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях для осуществления этих ключевых реформ", - отметила Мелинда Симмонс.

#Ukraine @verkhovna_rada just passed the banking law with a strong majority. An important moment and a significant step for the country. 🇬🇧 will continue to support 🇺🇦 in their efforts to achieve these key reforms.