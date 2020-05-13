Великобритания приветствует принятие "антиколомойского закона" о банках.

Как пишет "Европейская правда", об этом написала в своем Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Верховная Рада Украины только что приняла закон о банках убедительным большинством. Это важный момент и важный шаг для страны. Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях для осуществления этих ключевых реформ", - отметила Мелинда Симмонс.

#Ukraine @verkhovna_rada just passed the banking law with a strong majority. An important moment and a significant step for the country. 🇬🇧 will continue to support 🇺🇦 in their efforts to achieve these key reforms. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) May 13, 2020

Как уже сообщалось, принятие "антиколомойского" закона приветствовали глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сегодня Верховная рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.