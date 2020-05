ЄС вітає прийняття "антиколомойського" закону про банки

Європейський Союз вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Євросоюз вітає прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо банківського врегулювання. Це життєво необхідний захід для захисту публічних фінансів та українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та ЄС", - написав він у своєму Twitter.

🇪🇺 welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect 🇺🇦 public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.