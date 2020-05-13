ЄС виділяє 279 млн євро найбільш постраждалим від катаклізмів державам-членам

Посли ЄС 13 травня схвалили надання допомоги в розмірі 279 мільйонів євро Португалії, Іспанії, Італії та Австрії, які торік потерпіли від серйозних стихійних лих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"На додаток до кризи COVID-19 кілька регіонів по всьому ЄС продовжують страждати від економічних наслідків стихійних лих, які сталися в минулому році. Сьогоднішнє рішення про надання допомоги є ще одним конкретним прикладом європейської солідарності в дії", - заявив віцепрем'єр Хорватії Здравко Марич.

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Із виділеної суми найбільше - 211,7 млн євро - отримає Італія, яка потерпіла в результаті різних екстремальних погодних явищ по всій країні восени 2019 року.

56,7 млн євро виділять Іспанії для подолання наслідків повеней у вересні 2019 року, які сталися у Валенсії, Мурсії, Кастилії-Ла-Манча і Андалусії.

8,2 млн євро отримає Португалія, постраждала після урагану Лоренцо, який пройшов через Азорські острови в жовтні 2019 року.

2,3 мільйона євро скерують Австрії, що потерпіла після сильної повені у регионах Каринтія і Східний Тіроль в листопаді 2019 року.

Гроші будуть спрямовані через фонд солідарності ЄС, який надає гранти державам-членам ЄС і країнам-кандидатам, що постраждали від великих стихійних лих.

Фінансова допомога буде виплачена, як тільки пропозицію схвалить Європейський парламент і Рада ЄС.