ЕС выделяет 279 млн евро наиболее пострадавшим от катаклизмов государствам-членам

Послы ЕС 13 мая одобрили предоставление помощи в размере 279 млн евро Португалии, Испании, Италии и Австрии, которые в прошлом году пострадали от серьезных стихийных бедствий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"В дополнение к кризису COVID-19 несколько регионов по всему ЕС продолжают страдать от экономических последствий стихийных бедствий, которые произошли в прошлом году. Сегодняшнее решение о предоставлении помощи является еще одним конкретным примером европейской солидарности в действии", - заявил вице-премьер Хорватии Здравко Марич.

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С выделенной суммы больше всего - 211,7 млн евро - получит Италия, пострадавшая в результате различных экстремальных погодных явлений по всей стране осенью 2019 года.

56,7 млн евро выделят Испании для преодоления последствий наводнений в сентябре 2019 года, которые произошли в Валенсии, Мурсии, Кастилии-Ла-Манча и Андалусии.

8,2 млн евро получит Португалия, которая пострадала после урагана Лоренцо, что прошел через Азорские острова в октябре 2019 года.

2,3 миллиона евро направят Австрии, потерпевшей после сильного наводнения в регионах Каринтия и Восточный Тироль в ноябре 2019 года.

Деньги будут направлены через фонд солидарности ЕС, который предоставляет гранты государствам-членам ЕС и странам-кандидатам, пострадавшим от крупных стихийных бедствий.

Финансовая помощь будет выплачена, как только предложение одобрит Европейский парламент и Совет ЕС.