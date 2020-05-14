Болгарія обмежила надзвичайний стан сферою охорони здоров’я

Болгарія запровадила надзвичайний стан у сфері охороні здоров’я – замість загального надзвичайного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Болгарії у середу запровадив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я до 14 червня. Цей захід замінить надзвичайний стан в країні, що був запроваджений з середини березня у зв’язку з епідемією коронавірусу. Дія надзвичайного стану завершилася вчора, 13 травня.

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"Ми повинні були оголосити надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, щоб можливо було продовжити забезпечувати заходи для стримання епідемії коронавірусу", - зазначив міністр охорони здоров’я Кирил Ананьєв.

Болгарія почала послаблювати карантинні обмеження. Вже дозволені міжміські сполучення та прогулянки у парках. При цьому, людей просять дотримуватися соціальної дистанції. У громадському транспорті та магазинах запроваджено масковий режим. Дозволили відновити роботу барам та ресторанам, які мають літні майданчики, а також невеликим готелям.

Школи та торгові центри поки що залишаються зачиненими. Усіх людей просять, за можливості, і далі працювати дистанційно.

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Кордони країни наразі закриті для усіх громадян з-поза меж ЄС, та для країн-членів ЄС, що серйозно постраждали від коронавірусу.

Водночас Болгарія планує переговори із своїми сусідами – Грецією, Сербією та Румунією – щодо взаємного послаблення обмежень на подорожі, зазначив міністр охорони здоров’я.

Станом на середу, у Болгарії з 7-мільйонним населенням було зареєстровано 2069 підтверджених заражень коронавірусом, 96 хворих померли.