Британія планує знизити мита на агропродукцію зі США – ЗМІ

Велика Британія планує знизити мита на імпорт сільськогосподарської продукції зі США, щоб досягти прогресу щодо угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Британське міністерство міжнародної торгівлі розглянуло "великий пакет поступок" для переговірників зі Сполучених Штатів, щоб у найближчі місяці скоротити вартість деяких видів сільськогосподарського імпорту.

Пакет зіткнувся з внутрішньою опозицією з боку міністра навколишнього середовища Джорджа Юстіса, який висловив побоювання, що такий крок може зашкодити британським фермерам.

Заклопотаність з приводу зниження мит також висловлювали посадові особи Департаменту продовольства, навколишнього середовища та сільських справ.

"Ми ясно дали зрозуміти, що будь-яка майбутня угода з США повинна працювати на всю Британію, включаючи наших фермерів, споживачів і компанії" – зазначив представник британського прем’єра.

"Імпорт до Британії буде відповідати нашим суворим стандартам безпеки харчових продуктів, без жодних винятків" – додав він.

Минулого тижня Сполучені Штати та Велика Британія розпочали офіційні переговори щодо Угоди про вільну торгівлю, пообіцявши швидко завершити роботу над документом, який міг би протистояти масштабному впливу пандемії коронавірусу на торговельні потоки та економіку двох союзників.