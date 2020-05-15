У Болгарії з 18 травня відновлять роботу ТРЦ

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився з понеділка відновити роботу ТРЦ у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал NOVA.

"Ми працювали над цією темою з нашими колегами з міністерств економіки, охорони здоров'я протягом останніх двох тижнів з великою кількістю дискусій, з великою кількістю медичних аргументів, і ми сподіваємося вирішити ці питання одне за іншим. У багатьох країнах зараз йдуть розмови про пом'якшення заходів, а в Болгарії деякі торгові точки взагалі не припиняли роботу", - заявив Борисов після зустрічі з представниками великих ТРЦ.

В ході зустрічі були детально обговорені умови, при яких відновиться діяльність торгових центрів, враховуючи боротьбу з поширенням COVID-19 в Болгарії.

Прем'єр-міністр також зазначив, що необхідно продовжувати підтримувати баланс між поступовим відновленням нормального економічного життя і здійсненням протиепідемічних заходів для максимального захисту здоров'я болгарських громадян.

У Болгарії виявлено 2138 випадків коронавірусної інфекції, померли 102 людини і видужали 545.