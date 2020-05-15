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В Болгарии с 18 мая возобновят работу ТРЦ

Пятница, 15 мая 2020, 15:32

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился с понедельника возобновить работу ТРЦ в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал NOVA.

"Мы работали над этой темой с нашими коллегами из министерств экономики, здравоохранения в течение последних двух недель с большим количеством дискуссий, с большим количеством медицинских аргументов, и мы надеемся решить эти вопросы один за другим. Во многих странах сейчас идут разговоры о смягчении мер, а в Болгарии некоторые торговые точки вообще не прекращали работу", - заявил Борисов после встречи с представителями крупных ТРЦ.

В ходе встречи подробно обсуждались условия, при которых возобновится деятельность торговых центров, учитывая борьбу с распространением COVID-19 в Болгарии.

Премьер-министр также отметил, что необходимо продолжать поддерживать баланс между постепенным восстановлением нормальной экономической жизни и осуществлением противоэпидемических мероприятий для максимальной защиты здоровья болгарских граждан.

В Болгарии обнаружены 2138 случаев коронавирусной инфекции, умерли 102 человека и выздоровели 545.

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