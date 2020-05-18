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Поліція Берліна перекрила вулицю заради стада диких кабанів

Понеділок, 18 травня 2020, 11:48

Стадо із близько 30 диких кабанів пересувалося районом Ліхтерфельд у Берліні, що призвело до поліцейської операції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила поліція Берліна у своєму Twitter  у неділю, патрульні машини перекрили вулицю Мюленштрассе, щоб 15 дорослих кабанів і приблизно стільки ж молодих могли безперешкодно рухатись містом. Це сталося у п’ятницю 15 травня.

На відео видно, як дикі кабани бродять галявинами між житловими будинками, а потім швидко біжать по вулиці.

"Інколи дика природа - просто перед входом до нашого будинку", - прокоментувала подію поліція у Twitter. 

Поліція пояснила, що її операція з перекриття вулиці не була випадковою, оскільки правоохоронці вели спостереження за групою диких тварин.

Нагадаємо, гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі перебували в самоізоляції через пандемію коронавірусу.

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