Гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі в самоізоляції: відео

Гірські козли "захопили" вулиці міста Лландадно у північному Уельсі в Британії, оскільки люди та авто практично зникли з вулиць у зв’язку з антикоронавірусними заходами.

Як повідомляє "Європейська правда", відео та фото нових "вуличних господарів" у соцмережах оприлюднив відеопродюсер Manchester Evening News Ендрю Стюарт.

Зазвичай тварини тримаються відсторонено у заміському парку, але тепер, зі спорожнілими вулицями, вони набрались сміливості і все глибше заходять у місто.

This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh