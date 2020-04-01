Гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі в самоізоляції: відео

Гірські козли "захопили" вулиці міста Лландадно у північному Уельсі в Британії, оскільки люди та авто практично зникли з вулиць у зв’язку з антикоронавірусними заходами.

Як повідомляє "Європейська правда", відео та фото нових "вуличних господарів" у соцмережах оприлюднив відеопродюсер Manchester Evening News Ендрю Стюарт.

Зазвичай тварини тримаються відсторонено у заміському парку, але тепер, зі спорожнілими вулицями, вони набрались сміливості і все глибше заходять у місто.

Can’t believe I’m writing this... they’re back (again) pic.twitter.com/fwMLPa53ue — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

"Наразі довкола нікого немає через "коронавірусну блокаду", тож вони зважують ризики та йдуть все далі й далі в місто", - розповів Стюарт у коментарі агентству AP.

На відео видно, як козли жують акуратно підстрижені живоплоти і дерева у дворах та недбало прогулюються порожніми вулицями.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розіслав листи кожній родині, закликаючи залишатись вдома.

За останню добу в країні від коронавірусу померли 393 людини - це найбільший щоденний показник, зафіксований за час епідемії.