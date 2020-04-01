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Гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі в самоізоляції: відео

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Гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі в самоізоляції: відео

Середа, 1 квітня 2020, 11:32

Гірські козли "захопили" вулиці міста Лландадно у північному Уельсі в Британії, оскільки люди та авто практично зникли з вулиць у зв’язку з антикоронавірусними заходами. 

Як повідомляє "Європейська правда", відео та фото нових "вуличних господарів" у соцмережах оприлюднив відеопродюсер Manchester Evening News Ендрю Стюарт.

Зазвичай тварини тримаються відсторонено у заміському парку, але тепер, зі спорожнілими вулицями, вони набрались сміливості і все глибше заходять у місто. 

"Наразі довкола нікого немає через "коронавірусну блокаду", тож вони зважують ризики та йдуть все далі й далі в місто", - розповів Стюарт у коментарі агентству AP

На відео видно, як козли жують акуратно підстрижені живоплоти і дерева у дворах та недбало прогулюються порожніми вулицями. 

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розіслав листи кожній родині, закликаючи залишатись вдома. 

За останню добу в країні від коронавірусу померли 393 людини - це найбільший щоденний показник, зафіксований за час епідемії.

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