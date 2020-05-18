Полиция Берлина перекрыла улицу ради стада диких кабанов

Стадо из около 30 диких кабанов передвигалось районом Лихтерфельде в Берлине, что привело к полицейской операции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщила полиция Берлина в своем Twitter в воскресенье, патрульные машины перекрыли улицу Мюленштрассе, чтобы 15 взрослых кабанов и примерно столько же молодых могли беспрепятственно двигаться по городу. Это произошло в пятницу 15 мая.

На видео видно, как дикие кабаны бродят по лужайкам между жилыми домами, а затем быстро бегут по улице.

"Иногда дикая природа - прямо перед входом в наш дом", - прокомментировала событие полиция в Twitter.

Der (Schw)Einsatz war kein Zufall: Wie dieses Observationsvideo zeigt, waren die borstigen Vierbeiner schon vorher ins Visier unserer Fahnder und Fahnderinnen geraten. pic.twitter.com/nS0jv3HhII — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 17, 2020

Полиция объяснила, что ее операция по перекрытию улицы не была случайной, поскольку правоохранители вели наблюдение за группой диких животных.

Напомним, горные козлы "захватили" улицы города в Уэльсе, пока жители находились в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.