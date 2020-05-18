Угорщина і Словенія планують відкрити кордон до 1 червня

Угорщина і Словенія погодили дорожню карту, спрямовану на поступове відкриття спільного кордону до 1 червня.

Про це написав у понеділок на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за результатами розмови з міністром економіки Словенії Здравко Почівалшеком, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що як Словенія, так і Угорщина своєчасно вжили необхідних заходів для боротьби з поширенням епідемії.

"Перезапуск наших економік неможливий без відновлення міжнародного співробітництва. Тому, не ставлячи під загрозу охорону здоров'я, яка є пріоритетною, необхідне пом'якшення обмежувальних заходів, що вводяться на кордонах", – заявив Сійярто.

Він нагадав, що торговельні потоки між Словенією та Угорщиною перевищують 2,5 мільярда євро на рік.

"З урахуванням цього ми почали роботу з поступової поетапної відмови від заходів, що обмежують перетин кордону, з наміченою датою - 1 червня" - заявив Сійярто.

Нагадаємо, 15 травня уряд Словенії офіційно оголосив про завершення епідемії коронавірусу на території країни, ставши першою європейською країною, яка зробила це.