Венгрия и Словения планируют открыть границу до 1 июня

Венгрия и Словения согласовали дорожную карту, направленную на постепенное открытие общей границы до 1 июня.

Об этом написал в понедельник на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по результатам разговора с министром экономики Словении Здравко Почивалшеком, передает "Европейская правда".

Он отметил, что как Словения, так и Венгрия своевременно приняли необходимые меры для борьбы с распространением эпидемии.

"Перезагрузка наших экономик невозможна без восстановления международного сотрудничества. Поэтому, не ставя под угрозу здравоохранение, которое является приоритетным, необходимо смягчение ограничительных мер, вводимых на границах", - заявил Сийярто.

Он напомнил, что торговые потоки между Словенией и Венгрией превышают 2,5 миллиарда евро в год.

"С учетом этого мы начали работу по постепенному поэтапному отказу от мер, ограничивающих пересечение границы, с намеченной датой - 1 июня", - заявил Сийярто.

Напомним, 15 мая правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, став первой европейской страной, которая сделала это.