Трамп висунув ультиматум ВООЗ через коронавірус

Президент США Дональд Трамп написав лист главі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з погрозою назавжди зупинити американське фінансування організації через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", направлений лист Трамп опублікував у своєму офіційному Twitter-акаунті.

У листі Трамп заявив, що дає ВООЗ 30-денний термін, аби здійснити "істотні поліпшення". В іншому випадку організація ризикує втратити фінансування США або й взагалі членство країни.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv