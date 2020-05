Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", направленное письмо Трамп опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте.

В письме Трамп заявил, что дает ВОЗ 30-дневный срок, чтобы осуществить "существенные улучшения". В противном случае организация рискует потерять финансирование США или вообще членство страны.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv