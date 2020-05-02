Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 25 тисяч, добова смертність стабільна

В Іспанії з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 25 100 людей.

Такими є останні дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби від коронавірусу померли 276 людей. Це трохи менше ніж вчора, коли повідомлялося про 281 смерть і трохи більше ніж в четвер, коли померли 268 осіб.

За минулу добу виявили 1147 нових випадків коронавірусу, загальне число заражень зросло до 216 582.

Всього з початку епідемії вилікувалися 117 248 людей, з них 2 570 – протягом останньої доби.

Іспанські велосипедисти і бігуни вийшли на вулиці в цю суботу, щоб зайнятися спортом – впершез середини березня, коли в країні був оголошений надзвичайний стан почався карантин. З 6.00 до 10.00, а також з 20.00 до 23.00 дозволені заняття спортом для людей старше 14 років, в той час як для осіб старше 70 років відповідні зміни триватимуть з 10.00 до 12.00 і з 19.00 до 20.00 .