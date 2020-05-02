Трамп визначив кандидатуру наступного посла США в Україні

Президент США Дональд Трамп оголосив про свою кандидатуру на пост посла в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому.

Білий дім повідомив, що Трамп пропонує на пост посла Кіта Дейтона, нинішнього директора Центру Джорджа К. Маршалла в Гарміші (Німеччина), і старшого радника США з оборони в Україні.

Дейтон також служив в армії США протягом 40 років, в тому числі працював координатором з питань безпеки в Ізраїлі і Палестинської адміністрації, а також директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні і був військовим атташе у посольстві в Росії.

Дипломат володіє німецькою та російською мовами.

Кіт Дейтон

Відносини США з Україною були в центрі пильної уваги після того, як витік деталей телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським призвів до запуску процедури імпічменту.

Демократи звинуватили Трампа у тому, що він чинив тиск на Україну з метою переслідування його політичного оппонента Джо Байдена. Свідки пізніше свідчили перед Конгресом, що Трамп утримав мільйони доларів військової допомоги Києву.

Серед деталей, виявлених в ході розслідування імпічменту Конгресу, була змова соратників Трампа, включаючи колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані, з метою відсторонення попереднього посла США в Україні Марі Йованович від займаної посади.

Минулого року американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.