Испанцам впервые за 49 дней разрешили заниматься спортом на улице

Бегуны, велосипедисты и серферы по всей Испании вышли из своих домов рано утром в субботу, поскольку взрослым впервые за семь недель разрешили заниматься спортом на улице на фоне ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поражена одним из самых страшных в мире вспышек COVID-19, Испания в марте ввела меры строгой изоляции, ограничив большую часть собственными домами.

Спортивные упражнения и рекреационные прогулки были запрещены, поскольку власти пытались остановить распространение болезни и стремилась облегчить бремя на систему здравоохранения.

Несмотря на то, что парки остаются закрытыми, людям разрешили бегать и ездить по улицам.

С 6.00 до 10.00, а также с 20.00 до 23.00 разрешены занятия спортом для людей старше 14 лет, в то время как для лиц старше 70 лет соответствующие изменения будут продолжаться с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00.

Премьер-министр Педро Санчес призвал людей соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию и действовать с осторожностью.

"Сегодня мы делаем новый шаг в мероприятиях по облегчению карантина, но мы должны сделать это с осторожностью и ответственностью. Вирус никуда не делся", - заявил он.

Поскольку уровень инфицирования снизился, правительство Санчеса переключил свое внимание на постепенное восстановление работы страны и возрождение сильно пострадавшей экономики.

В минувшие выходные детям до 14 лет разрешили выходить на час в день под присмотром взрослых.

Как заявлял Санчес, его правительство ожидает, что Испания перейдет к "новой нормальности" в конце июня.

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