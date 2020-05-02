Лидеры четырех государств Европы поддержали сбор средств на вакцину от коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидеры еще трех европейских стран поддержали призыв Еврокомиссии (ЕК) собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы открыто заявим о наших обязательствах, и мы радуемся, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - заявили Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг.

"Средства, что нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены лидеры европейских государств, к которым присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О том, что Германия сделает "существенный денежный взнос" для этой инициативы, Меркель также отметила в своем видеоподкасте 2 мая. Канцлер ФРГ отметила, что к инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы CEPI и GAVI, которые являются партнерствами правительств и частных компаний по доступности вакцин и предотвращения эпидемий.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.