Зеленський пообіцяв боротися за "Мінськ" до кінця
Президент Володимир Зеленський пообіцяв "боротися за "Мінськ" до кінця", підкреслюючи, що до мінських угод прив’язані міжнародні санкції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів під час пресконференції у Києві у середу, 20 травня.
"З точки зору Мінська і цього треку: будемо боротися до кінця", - сказав президент.
Він наголосив, що до мінських угод прив’язані санкції проти РФ, тому Україна "продовжить боротися".
"Ви знаєте прекрасно, що їх (санкції - Ред.) всі хочуть зняти. І не тільки Росія, а й багато європейських країн. Я розумію, що і вони економічно страждають через ці санкції. Але, як я вам і казав, ми будемо боротися", - зазначив Володимир Зеленський.
Президент нагадав, що дав рік, аби здійснити прорив у переговорному процесі з РФ.
"Через коронавірус трішки загальмований цей процес, тому я даю собі ще декілька місяців, щоб все ж таки дотиснути, і ми змогли знайти дипломатичний вихід з цієї ситуації згідно з мінськими домовленостями", - підкреслив Зеленський.
За його словами, якщо мінський процес зазнає невдачі, то в нього є і "план B", і "план C", але йому б не хотілося їх застосовувати.
Зеленський підкреслив, що попри різну оцінку в суспільстві його прямих переговорів з Путіним вони є необхідними. "Я впевнений, що ми повинні це робити… Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти, коли ти тільки сам на сам. І є деякі відповіді, які ти можеш і хочеш почути, коли ти сам на сам", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський також розповів, чого чекає від змін у Мінському форматі.
Він також розказав, що представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма звертався до нього з проханням припинити свою участь у ТКГ.