Президент Владимир Зеленский пообещал "бороться за "Минск" до конца", подчеркивая, что к Минским соглашениям привязаны международные санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

"С точки зрения Минска и этого трека: будем бороться до конца", - сказал президент.

Он отметил, что к Минским соглашениям привязаны санкции против РФ, поэтому Украина "продолжит бороться".

"Вы знаете прекрасно, что их (санкции - ред.) все хотят снять. И не только Россия, но и многие европейские страны. Я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций. Но, как я и говорил, мы будем бороться", - отметил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что дал год, чтобы осуществить прорыв в переговорном процессе с РФ.

"В связи с коронавирусом немного заторможен этот процесс, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все же дожать, и мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если минский процесс потерпит неудачу, то у него есть и "план B", и "план C", но ему не хотелось бы их применять.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на разную оценку в обществе его прямых переговоров с Путиным, они необходимы. "Я уверен, что мы должны это делать... Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, когда ты только один на один. И есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать, когда ты один на один", - отметил глава государства.

Напомним, Зеленский также рассказал, чего ждет от изменений в Минском формате.

Он также рассказал, что представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обращался к нему с просьбой прекратить свое участие в ТКГ.