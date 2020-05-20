У Нідерландах людина ймовірно вперше заразилась коронавірусом від тварини

Уряд Нідерландів стверджує, що вірогідно працівник норкової ферми підхопив коронавірус у однієї з тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Подробиці цього випадку були надані у звіті, опублікованому на урядовому вебсайті у вівторок пізно ввечері. Наразі проводяться подальші дослідження.

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Наразі на норкових фермах по всіх Нідерландах вживаються заходи, щоб спробувати запобігти поширенню вірусу.

Якщо "ймовірний" сценарій виявиться доведеним, це буде першим підтвердженим випадком зараження людини від тварини у світі.

Експерти підозрюють, але наразі не підтвердили, що COVID-19 зародився в результаті передачі від тварини до людини в Китаї.

"Ці нові результати досліджень мають величезний вплив на власників, сім'ї та працівників норкових фірм, а також на місцеві громади. Тому я тісно контактую з усіма цими зацікавленими сторонами", - прокоментувала міністр сільського господарства Карола Шутен.

Дві норкові ферми в Нідерландах підтвердили випадки коронавірусу серед своїх тварин наприкінці квітня. У норок були різні симптоми, включаючи проблеми з диханням.

Щоб визначити джерело інфекції, було розпочато розслідування.