У Нідерландах людина ймовірно вперше заразилась коронавірусом від тварини
Уряд Нідерландів стверджує, що вірогідно працівник норкової ферми підхопив коронавірус у однієї з тварин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Подробиці цього випадку були надані у звіті, опублікованому на урядовому вебсайті у вівторок пізно ввечері. Наразі проводяться подальші дослідження.
Наразі на норкових фермах по всіх Нідерландах вживаються заходи, щоб спробувати запобігти поширенню вірусу.
Якщо "ймовірний" сценарій виявиться доведеним, це буде першим підтвердженим випадком зараження людини від тварини у світі.
Експерти підозрюють, але наразі не підтвердили, що COVID-19 зародився в результаті передачі від тварини до людини в Китаї.
"Ці нові результати досліджень мають величезний вплив на власників, сім'ї та працівників норкових фірм, а також на місцеві громади. Тому я тісно контактую з усіма цими зацікавленими сторонами", - прокоментувала міністр сільського господарства Карола Шутен.
Дві норкові ферми в Нідерландах підтвердили випадки коронавірусу серед своїх тварин наприкінці квітня. У норок були різні симптоми, включаючи проблеми з диханням.
Щоб визначити джерело інфекції, було розпочато розслідування.