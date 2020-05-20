В Нидерландах человек вероятно впервые заразился коронавирусом от животного

Правительство Нидерландов утверждает, что вероятно работник норковой фермы подхватил коронавирус от одного из животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Подробности этого случая были предоставлены в отчете, опубликованном на правительственном веб-сайте во вторник поздно вечером. Проводятся дальнейшие исследования.

Сейчас на норковых фермах по всем Нидерландам принимаются меры, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса.

Если "вероятный" сценарий окажется доказанным, это будет первым подтвержденным случаем заражения человека от животного в мире.

Эксперты подозревают, но пока не подтвердили, что COVID-19 зародился в результате передачи от животного к человеку в Китае.

"Эти новые результаты исследований имеют огромное влияние на владельцев, семьи и работников норковых фирм, а также на местные общины. Поэтому я тесно контактирую со всеми этими заинтересованными сторонами", - прокомментировала министр сельского хозяйства Карола Шутен.

Две норковые фермы в Нидерландах подтвердили случаи коронавируса среди своих животных в конце апреля. У норок были различные симптомы, включая проблемы с дыханием.

Чтобы определить источник инфекции, было начато расследование.