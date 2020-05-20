У Польщі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 20 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У Польщі кількість підтверджених випадків коронавірусу з початку епідемії досягла 19 569 осіб, повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

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Померли за добу 5 хворих, наймолодшому з яких було 77, а найстаршому – 91 рік. Загальна кількість загиблих досягла 953.

За останні 24 години виявили 301 нових хворих. Це дещо менше, ніж у попередні два дні – 356 та 383 осіб. Рекордну кількість нових випадків зафіксували тиждень тому, 12 травня – 595 за добу.

Водночас, виявили великий осередок спалаху – серед працівників меблевої фабрики поблизу Кемпно на півдні Великопольського воєводства. Там захворіли ще 84 людей, а загалом – вже 119. Завтра на підприємстві планують проводити тести решті 520 працівникам.

З нових випадків, переважна більшість припадає на Сілезьке воєводство – 182, на другому – Великопольське, з 84 випадками. У решті регіонів – 10 і менше нових хворих.

Одужали за добу 280 людей, з початку епідемії – вже 8183. У лікарнях наразі залишаються 2414 хворих.

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