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В Польше количество инфицированных коронавирусом приближается к 20 тысячам

Среда, 20 мая 2020, 14:28

В Польше количество инфицированных коронавирусом приближается к 20 тысячам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В Польше количество подтвержденных случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 19 569 человек, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Умерли за сутки 5 больных, самому младшему из которых было 77, а самому старшему - 91 год. Общее количество погибших достигло 953.

За последние 24 часа обнаружили 301 новых больных. Это несколько меньше, чем в предыдущие два дня - 356 и 383 человек. Рекордное количество новых случаев зафиксировали неделю назад, 12 мая - 595 в сутки.

В то же время обнаружили большой очаг - среди работников мебельной фабрики вблизи Кемпно на юге Великопольского воеводства. Там заболели еще 84 человек, а в целом - уже 119. Завтра на предприятии планируют проводить тесты у остальных 520 работникам.

Из новых случаев, подавляющее большинство приходится на Силезское воеводство - 182, на втором - Великопольское, с 84 случаями. В остальных регионах - 10 и меньше новых больных.

Выздоровели за сутки 280 человек, с начала эпидемии - уже 8183. В больницах пока остаются 2414 больных.

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