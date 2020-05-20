Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Болгарії вимагає від України не розділяти Болградський район

Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики

Зеленський пообіцяв боротися за "Мінськ" до кінця

Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського






ЄС планує скоротити використання пестицидів і просувати органічне фермерство

Середа, 20 травня 2020, 15:35

Європейська комісія оприлюднила в середу плани щодо захисту біорізноманіття у Європейському Союзі при одночасному створенні більш стійкої продовольчої системи, наполягаючи на необхідності як скорочення використання пестицидів, так і заохочення органічного фермерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У відповідності зі своїм прагненням скоротити викиди парникових газів до нуля до середини століття, Єврокомісія хоче вдвічі скоротити використання хімічних пестицидів до 2030 року і забезпечити, щоб принаймні 25% сільськогосподарських земель були зарезервовані для органічного землеробства, в порівнянні з 8% в даний час.

Комісія також хоче посадити щонайменше 3 додаткові мільярди дерев протягом наступних десяти років.

Застосування протимікробних препаратів, в тому числі антибіотиків, також має бути скорочено на 50% у рибному господарстві і тваринництві.

Читайте також
Експерти ЄС підтвердили: пестициди можуть зашкодити ненародженим дітям

Згідно з даними ЄС, сільськогосподарська діяльність генерує близько 10% від загального обсягу викидів парникових газів.

"Природа є життєво важливою для нашого фізичного та психічного благополуччя, вона фільтрує наше повітря та воду, регулює клімат і запилює наші посіви", - сказала Стелла Кіріакідіс, комісар з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів. - Але ми діємо так, як ніби це не має ніякого значення, і втрачаємо її з безпрецедентною швидкістю".

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії з так званої зеленої угоди, заявив, що нові плани, які повинні бути схвалені державами-членами, допоможуть блоку оговтатися від економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

"За нашими оцінками, на глобальному рівні стійкі продовольчі системи можуть створити нову економічну цінність у розмірі понад 1,8 трлн євро", - сказав він.

Комісія також підрахувала, що інвестиції в органічне сільське господарство допоможуть створити на 10-20% більше робочих місць на гектар, ніж традиційне сільське господарство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат Єврокомісія
powered by lun.ua