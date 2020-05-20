ЕС планирует сократить использование пестицидов и продвигать органическое фермерство

Европейская комиссия обнародовала в среду планы по защите биоразнообразия в Европейском Союзе при одновременном создании более устойчивой продовольственной системы, настаивая на необходимости как сокращения использования пестицидов, так и поощрения органического фермерства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В соответствии со своим стремлением сократить выбросы парниковых газов к нулю до середины века, Еврокомиссия хочет вдвое сократить использование химических пестицидов до 2030 года и обеспечить, чтобы по крайней мере 25% сельскохозяйственных земель были зарезервированы для органического земледелия, по сравнению с 8% в настоящее время.

Комиссия также хочет посадить не менее трех миллиардов деревьев в течение следующих десяти лет.

Применение противомикробных препаратов, в том числе антибиотиков, также должно быть сокращено на 50% в рыбном хозяйстве и животноводстве.

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Согласно данным ЕС, сельскохозяйственная деятельность генерирует около 10% от общего объема выбросов парниковых газов.

"Природа является жизненно важной для нашего физического и психического благополучия, она фильтрует наш воздух и воду, регулирует климат и опыляет наши посевы", - сказала Стелла Кириакидис, комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов. - Но мы действуем так, как будто это не имеет никакого значения, и теряем ее с беспрецедентной скоростью".

Франс Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии по "зеленому соглашению", заявил, что новые планы, которые должны быть одобрены государствами-членами, помогут блоку оправиться от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"По нашим оценкам, на глобальном уровне устойчивые продовольственные системы могут создать новую экономическую ценность в размере более 1,8 трлн евро", - сказал он.

Комиссия также подсчитала, что инвестиции в органическое сельское хозяйство помогут создать на 10-20% больше рабочих мест на гектар, чем традиционное сельское хозяйство.