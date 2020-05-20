У Держдепі відреагували на натяки Зеленського, що здатні вплинути на вибори у США

Представники кількох органів влади України отримали сигнали з Вашингтона про те, що останні заяви українських посадовців є украй небезпечними.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили кілька незалежних один від одного джерел.

Таким чином офіційний Вашингтон відреагував на заяви президента Зеленського, які можна трактувати як спробу вплинути на президентські передвиборчі перегони.

Зокрема, один зі співрозмовників повідомив, що відбулася телефонна розмова між високо посадовцями Державного департаменту та МЗС України.

"Держдеп зв’язався з МЗС України та дуже наполегливо висловив рекомендацію, щоби Україна утрималася від впливу та втручання у передвиборчу кампанію в США. Є сподівання, що це буде почуте", - розповіло джерело.

Держдеп висловив занепокоєння заявами про розслідування щодо змісту переговорів між президентом України Петром Порошенком і віцепрезидентом США Джо Байденом. Як відомо, Байден має стати одним з кандидатів на посаду президента США на виборах, що відбудуться в листопаді 2020 року.

Інші співрозмовники також розповіли, що представники державного департаменту спілкувалися також із народними депутатами, відреагувавши на інформацію про можливість створення парламентської ТСК з цього приводу. Зокрема, за твердженням одного з джерел, у Держдепі вважають, що цей скандал має "російські корені".

Чи були контакти між Держдепом та ОПУ, редакції напевно не відомо.

Раніше Європейська правда повідомляла, що дії Офісу генпрокурора, а також заяви президента Зеленського про кримінальне розслідування щодо переговорів Порошенка та Байдена можуть коштувати Україні втрати двопартійної підтримки у США.